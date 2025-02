Calciomercato, Calabria al Bologna: “Milan, mi mancherà tutto”

Ultimo giorno, ieri, a Milanello per Davide Calabria, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola: il difensore italiano, classe 1996, lascia il Milan e si trasferisce al Bologna in questa sessione invernale di calciomercato. Per il club di Via Aldo Rossi un indennizzo di 2 milioni di euro, per il giocatore un contratto fino al 30 giugno.