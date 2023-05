Calciomercato – Brahim Diaz non farà parte dell’affare Bellingham | News

Secondo alcune indiscrezioni il trequartista in forza al Milan Brahim Diaz non verrà usato dal Real Madrid per arrivare a Jude Bellingham

Fabio Barera Redattore

Nelle ultime settimane si è spesso parlato della volontà da parte del Real Madrid di provare a riportare in Spagna Brahim Diaz. Il trequartista iberico, numero '10' del Milan, si è ben disimpegnato in tempi recenti con la maglia del Diavolo e viene considerato un titolarissimo da Stefano Pioli. Come noto la volontà del club rossonero sarebbe quella di tenerlo, rimanendo in contatto con il suo agente e gli intermediari per provare a trovare la quadra.

Non è di questo avviso, però, il Real Madrid, che con le partenze sempre più probabili di Dani Ceballos, Mariano Diaz e Marco Asensio si troverebbe scoperto in quella zona del campo. Nelle ultime ore era giunta un'indiscrezione secondo la quale i Blancos lo avrebbero voluto inserire nell'affare Jude Bellingham. Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano attraverso il proprio profilo 'Twitter', tuttavia, sembrerebbe che le merengues offriranno comunque più di 100 milioni di euro per l'inglese, mentre Brahim Diaz non dovrebbe entrare in questa operazione. LEGGI ANCHE: Milan-Sampdoria, tra campionato e un futuro da programmare >>>