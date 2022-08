Calciomercato – Bologna, ufficiale l’acquisto di Lucumí | Serie A News

Jhon Lucumí è un colpo di calciomercato per il Bologna di Siniša Mihajlović. Il difensore colombiano, in passato, è stato seguito dal Milan

Colpo di calciomercato in entrata per il Bologna di Siniša Mihajlović. È ufficiale, infatti, l'arrivo in rossoblu di Jhon Lucumí, classe 1998, prelevato a titolo definitivo dai belgi del Genk. Il club felsineo ha diramato l'annuncio sui propri canali: Lucumí arriva alla corte del tecnico serbo per sostituire Arthur Theate, ceduto al Rennes.