Calciomercato Bologna – Occhi puntati sull’ex Milan Fabio Borini | News

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' riporta una notizia di mercato che riguarda il Bologna. La squadra allenata da Sinisa Mihajlovic è alla ricerca di un rinforzo in attacco. Secondo la 'rosea', i felsinei starebbero pensando ad acquistare Fabio Borini, ex calciatore di Roma e Milan, oggi in forza al Karagmruk, squadra allenata da Andrea Pirlo.