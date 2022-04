Calciomercato – Schira: “Berardi offerto a Milan e Juventus” | News

Secondo Nicolò Schira, noto esperto di calciomercato, Domenico Berardi sarebbe stato offerto sia al Milan che alla Juventus

Arrivano ulteriori conferme di come non sia in corso questa trattativa tra Milan e Sassuolo per Berardi. Nicolò Schira, noto esperto di mercato, ha riportato questa notizia sul suo profilo Twitter: "Al di là della vetrina mediatica di Carnevali (sta provando a venderlo) le big italiane sono tiepide su Domenico Berardi, offerto a Juventus e Milan da 2 intermediari differenti. Né Cherubini né Maldini particolarmente convinti dal rapporto qualità/prezzo".