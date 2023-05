Calciomercato – Il Benfica non si è arreso per Kamada: Milan in vantaggio

Il Milan rimane in vantaggio per Daichi Kamada, ma per il giapponese è tornato alla carica anche il Benfica

Sebbene la sessione estiva del calciomercato ancora non sia stata ufficialmente aperta, già emergono diverse indiscrezioni in merito alle mosse dei diversi club. Il Milan, ad esempio, avrebbe già avviato i contatti per Daichi Kamada e la trattativa sarebbe anche a buon punto in base agli ultimi aggiornamenti. Potrebbe però volerci pazienza perché l'operazione si concretizzi.