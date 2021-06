Calciomercato – Belotti ad un passo dalla Roma: sul piatto ballano 5 milioni

Andrea Belotti, attaccante e capitano del Torino, sarebbe ad un passo dalla Roma: la distanza tra domanda e offerta è di soli 5 milioni

Stando a quanto riportato da 'TuttoMercatoWeb.com', il futuro di Andrea Belotti sarà lontano da Torino. Pare che il capitano granata abbia già dato disponibilità ad un trasferimento alla Roma. Negli ultimi giorni è uscita fuori la voce che è stato lo stesso allenatore dei giallorossi, José Mourinho, a chiedere alla proprietà proprio 'il gallo'. Al momento i capitolini hanno offerto 20 milioni di euro al presidente del Torino, Urbano Cairo, il quale chiede per il centravanti classe '93 almeno 30 milioni di euro per una cessione. Si ricorda che il contratto dello stesso Belotti scadrà nel 2022, dunque la sensazione è che la trattativa possa andare in porto per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Il futuro di Calhanoglu sembra essere a tinte rossonere: le ultime.