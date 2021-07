Calciomercato – Begovic, ritorno in Italia? Il Genoa ci prova / News

Nel destino di Asmir Begovic potrebbe esserci di nuovo l'Italia. L'ex Milan è entrato nel mirino del Genoa. Le ultime di calciomercato

Dopo aver indossato per sei mesi la maglia del Milan nella stagione 2019/2020, Asmir Begovic è tornato in Premier League. Per il portiere bosniaco però ci potrebbe essere un clamoroso ritorno in Italia. Secondo quanto riferisce l'esperto di mercato Fabrizio Ronano, Begovic potrebbe lasciare il Bournemouth a parametro zero nonostante un contratto in essere fino al 2022. Ci sono tanti club sulle sue tracce, ma è il Genoa ad aver mosso i primi passi concreti. Il Grifone, infatti, gli avrebbe già offerto un contratto biennale. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: Tonali presto ufficiale, rinnovo Calabria a un passo