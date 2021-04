Calciomercato Barcellona – Messi, rinnovo ad una condizione | News

Secondo le ultime indiscrezioni, Lionel Messi potrebbe rinnovare il suo contratto con il Barcellona ad una determinata condizione

Diversamente da quanto si diceva ad inizio stagione, il futuro di Messi potrebbe essere ancora al Barcellona. Secondo l'emittente televisiva 'Tv3', il fuoriclasse argentino avrebbe dato la sua disponibilità ad un rinnovo di contratto con i 'blaugrana'. Il neo presidente catalano, Joan Laporta, avrebbe incontrato il padre della 'pulce, suo agente, per iniziare ad avviare una trattativa. Il numero 10 sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio purché i soldi risparmiati vengano investiti per acquistare uno tra Haaland e Neymar. L'attaccante norvegese è richiesto da molti club europei - tra cui anche i rivali del Real Madrid - e sarà molto difficile strapparlo al Borussia Dortmund. Riguardo il brasiliano, invece, il suo contratto con il PSG scade nel 2022 e, secondo alcune voci, non avrebbe ancora messo la sua firma sul nuovo contratto proprio perché è in attesa delle prossime mosse del Barça. Intanto Donnarumma sembrerebbe essere vicino al rinnovo con il Milan: le ultime sul futuro di 'Gigio'.