Calciomercato – Barcellona e Juventus ancora in corsa per Donnarumma

Secondo le ultime indiscrezioni, il Barcellona e la Juventus sono ancora in corsa per Donnarumma: sul portiere c'è anche il PSG

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, il futuro di Gianluigi Donnarumma è ancora una grossa incognita. Il noto esperto di mercato, attraverso un post su Twitter, ha annunciato che sia il Barcellona che la Juventus sarebbero ancora in corsa per l'ormai ex portiere del Milan. Al momento, però, la priorità dei 'blaugrana' sarebbe quella di chiudere il colpo Depay, con Ter Stegen che rimarrebbe al 100% in squadra. Nei giorni scorsi - ammette il giornalista - c'è stato un incontro tra Raiola e il PSG, club al momento in vantaggio sul classe '99. Paolo Maldini sfida il Napoli: un giovane trequartista nel mirino del Milan