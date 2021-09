Calciomercato – Azmoun, Milan e Roma fiutano il colpo a parametro zero

Le ultime sul calciomercato del Milan. Serdar Azmoun può lasciare lo Zenit a parametro zero: il Diavolo e la Roma fiutano il colpo

Il calciomercato non dorme mai. Nonostante la sessione sia terminata da poco già di una settimana, i club stanno iniziando già a pensare al futuro. In tal senso rientra l'idea Serdar Azmoun per il Milan. L'iraniano è stato già accostato ai rossoneri, ma soprattutto alla Roma, club che più di tutti si è interessato all'attaccante. Secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com' Azmoun ha ormai deciso di lasciare lo Zenit San Pietroburgo a parametro zero a fine stagione. Per questo motivo i due club continuano a fiutare il colpo. Per il momento è soltanto un'idea, chissà che possa trasformarsi in qualcosa di più nei prossimi mesi. Ecco le top news di oggi sul Milan.