Calciomercato – Ausilio: “Tonali è da Inter, Werner non arriva: vi spiego”

CALCIOMERCATO INTER – Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato di Sandro Tonali e Timo Werner, due giocatori che piacciono molto anche al Milan. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Avere un’identità italiana all’Inter può essere molto importante per la costruzione del gruppo e dunque vogliamo proseguire su questa strada. Tonali ha sicuramente le qualità per giocare nell’Inter, non so se ha la qualità economica per essere acquistato. I parametri li ha tutti per essere un giocatore nerazzurro, ma non conosco quelli di Cellino”.

Su Werner: “A noi è sempre piaciuto ma non verrà, conosco i motivi e sono vari, conosco l’opinione del ragazzo e del suo entourage”.

