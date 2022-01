Calciomercato – Aubameyang vicino al Barcellona: è già in Catalogna

Pierre-Emerick Aubameyang vestirà la maglia del Barcellona in questo calciomercato invernale? Lui, intanto, è già arrivato in Spagna

Pierre-Emerick Aubameyang , classe 1989 , cresciuto nelle giovanili del Milan , è pronto a vestire la maglia del Barcellona in questa sessione invernale di calciomercato . 'Auba', sotto contratto con l' Arsenal fino al 30 giugno 2023 , dovrebbe trasferirsi in blaugrana con la formula del prestito .

Lui, intanto, questa mattina, come testimoniato dal collega iberico Gerard Romero sul suo account ufficiale del popolare social network 'Twitter', è già sbarcato in Catalogna per le visite mediche, pronto per iniziare la sua nuova avventura con il Barça.