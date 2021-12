CALCIOMERCATO – Attaccanti: le migliori 5 promesse del 2021

E' già tempo di calciomercato e il Milan, oltre che rinforzarsi in difesa e a centrocampo, potrebbe acquistare anche un attaccante. Magari un giovane talento, considerate le avanzate età di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Scopriamo insieme, nelle prossime schede, quali potrebbero essere gli attaccanti del futuro che hanno iniziato già a farsi conoscere in giro per l'Europa.