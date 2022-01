Calciomercato Atalanta: Zapata, super offerta del Newcastle

Le ultime news sul calciomercato dell'Atalanta: Duvan Zapata potrebbe lasciare presto Bergamo. Super offerta del Newcastle

Novità importante per quanto concerne il calciomercato dell'Atalanta. Duvan Zapata, infatti, potrebbe lasciare presto Bergamo. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il Newcastle sarebbe pronto a offrire ben 40 milioni di euro per portare il centravanti in Inghilterra. La formula sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto, ma l'Atalanta vuole il pagamento immediato. Lunedì è prevista una nuova telefonata tra i due club. Per Zapata è pronto un contratto fino al 2025 da 5 milioni l'euro l'anno più bonus.