Calciomercato Atalanta – Se Gasperini va alla Juventus si porta due top

Il calciomercato dell'Atalanta potrebbe partire con una sorpresa: l'addio di Giampiero Gasperini. Il tecnico nerazzurro è considerato tra i principali candidati per il dopo Andrea Pirlo. La panchina del tecnico bianconero è traballante e in caso di mancata qualificazione in Champions League potrebbe essere esonerato. Le ultime cinque gare decreteranno chi sarà a giocare la Champions e la Juventus se la dovrà vedere proprio anche con l'Atalanta. Così, Gasperini potrebbe essere essere in tutti i sensi artefice del proprio destino.

Al momento l'Atalanta è la squadra più in forma del campionato ed è lanciata verso la qualificazione in Champions League. Si trova al secondo posto in classifica e difficilmente uscirà dai primi quattro posti. La Juve è ormai definitivamente convinta delle qualità di Gasperini e quindi in caso di addio di Pirlo vorrebbe puntare proprio su di lui in bianconero. Ovviamente, però, c'è anche l'ipotesi di un ritorno di Massimiliano Allegri in bianconero.

Nel caso in cui Gasperini dovesse passare alla Juventus (ipotesi più probabile se anche i bianconeri si qualificheranno alla Champions), potrebbe portarsi alcuni "fedelissimi" che vogliono fare il salto di qualità in un top club. Il primo è Robin Gosens, che sembra ormai certo di lasciare l'Atalanta, ma cerca un nuovo team. Per l'esterno tedesco classe 1994 la richiesta bergamasca è di 35 milioni almeno. L'altro è Luis Muriel, colombiano classe 1991, che sta facendo benissimo. La sua valutazione è invece di 26 milioni, vista l'età un po' più avanzata.

Un'operazione che, in totale, andrebbe a costare dunque circa 61 milioni. La Juve vuole abbassare la parte cash e potrebbe farlo inserendo alcune contropartite. Una potrebbe essere Mattia Perin, in prestito al Genoa al momento. Il classe 1992 è valutato 7 milioni e così la parte cash si abbasserebbe a 54 milioni. In più, si potrebbero inserire alcuni giovani, ma è difficile si scenda ancora molto.