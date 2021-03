Calciomercato Atalanta – Riscatto Romero, ecco il costo

L’Atalanta conferma Romero: le ultime di calciomercato

È arrivato la scorsa estate tra moltissimi dubbi all’Atalanta, ma adesso ha già convinto tutti, Cristian Romero. L’argentino è in prestito dalla Juventus. Un prestito pagato 2 milioni, che potrebbero diventare 4 al raggiungimento di determinati obiettivi. C’è però anche un diritto di riscatto.

Ovviamente i nerazzurri hanno già deciso di esercitare il riscatto per il classe 1998, che è ormai diventato una pedina fondamentale per Giampiero Gasperini, che lo ha già schierato 27 volte, di cui 22 da titolare. La sua velocità, unita a una straordinaria fisicità, lo rende davvero unico. Ecco perché la Juventus lo rimpiange e l’Atalanta lo riscatterà.

Ma quanto costa Romero? Il prestito è biennale e ciò significa che l'Atalanta ha tempo fino al giugno 2022 per esercitare il riscatto, ma i nerazzurri non vogliono aspettare. Si cercherà uno sconto per chiudere prima. Sconto difficilmente raggiungibile. In ogni caso, il prezzo del riscatto è di 16 milioni, pagabili addirittura in tre anni.