Calciomercato Atalanta – Nerazzurri 11′ in Serie A per monte ingaggi

Ultime Mercato Atalanta: tutti gli ingaggi nerazzurri

CALCIOMERCATO ATALANTA – La crescita bergamasca è sotto gli occhi di tutti. L’Atalanta continua a sbalordire con prestazioni ai limiti della normalità e risultati sorprendenti, in Italia e in Europa. Gli uomini di Giampiero Gasperini scalano la classifica, ma non quella del monte ingaggi. Nonostante gli ottimi piazzamenti, infatti, sono solo undicesimi per stipendi ai giocatori. 42,6 milioni lordi all’anno il totale, con un incremento di 6,6 milioni rispetto allo scorso anno. Il più pagato è Alejandro Gomez con 2 milioni netti. Un dato già abbastanza esemplificativo. Ecco la situazione nel dettaglio, riportata dalla Gazzetta.

