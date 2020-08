Calciomercato Atalanta – Miranchuk e non solo: in tre nel mirino

CALCIOMERCATO ATALANTA – Non si accontenta più l’Atalanta e il direttore sportivo Giovanni Sartori continua a lavorare per migliorare la squadra in vista della prossima stagione, così da alzare ulteriormente il livello. Come ormai noto, gli orobici sono molto vicini ad Aleksey Miranchuk, talento russo della Lokomotiv Mosca che ha una clausola da 10 milioni. Ma non solo.

Piace molto anche Florian Thauvin, ala destra francese classe 1993 del Marsiglia, che chiede almeno 32 milioni. Sarebbe un colpo molto importante e la piazza bergamasca sogna. Inoltre, come colpo in prospettiva, c’è anche De la Vega, gioiellino argentino classe 2001 del Lanus. Per lasciarlo andare, il club argentino chiede 9 milioni. Intanto, potrebbe partire Duvan Zapata, che piace a tantissime squadre di Premier League. Il colombiano del 1991 può portare nelle casse atalantine fino a 36 milioni, che finanzierebbero i nuovi arrivi. Occhio anche alle squadre italiane sul numero 91…

