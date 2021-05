Calciomercato Atalanta – Ipotesi Buffon: ecco quando deciderà

L'Atalanta cerca un colpo di calciomercato in porta: vuole Buffon. Il portiere bianconero deciderà tra poco. Ecco quando.

Servono almeno altri dodici giorni perché l'Atalanta abbia notizie di calciomercato da Gianluigi Buffon. Il numero uno classe 1978, infatti, non è certo di rinnovare il proprio contratto con la Juventus anche per il prossimo anno. Vorrebbe giocare titolare ancora un po', ma il legame con la Juve è comunque forte. Dovrà decidere, Buffon. Le squadre interessate a lui non mancano. In prima fila, proprio l'Atalanta. Subito dietro, l'Olympiacos, lo Sporting Lisbona, l'Eintracht Francoforte, il Galatasaray e la Dynamo Kiev. Quindi: o nerazzurri o estero.