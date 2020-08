Calciomercato Atalanta – Interesse per Romero: si parla con la Juventus

CALCIOMERCATO ATALANTA – Non si accontenta più l’Atalanta e punta a rinforzarsi ulteriormente per arrivare ad altissimi livelli, magari vincendo finalmente qualcosa. Così, dopo aver soffiato al Milan il fantasista russo Aleksey Miranchuk, ora spera di rinforzarsi in difesa. Il nome caldo è sempre quello di Cristian Romero, seguito da tempo dagli orobici. Di proprietà della Juventus, che lo aveva lasciato in prestito al Genoa, è tornato in bianconero per questo ritiro, ma può già salutare. L’operazione potrebbe andare in porto sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, ma c’è ancora un po’ di distanza sulle cifre. La Juventus vorrebbe 25 milioni, decisamente troppi secondo i nerazzurri, che invece ne offrono 14 complessivamente. La Juve, quindi, potrebbe optare per un nuovo prestito secco.

