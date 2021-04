Calciomercato Atalanta – Il Milan fa sul serio per Pessina

Pessina non ha ancora deciso se rinnovare o no e così diventa oggetto del desiderio del Milan per il prossimo calciomercato.

Stefano Bressi

Dopo quattro anni, Matteo Pessina potrebbe tornare al Milan nel prossimo calciomercato. Il centrocampista classe 1997 ha il contratto in scadenza nel 2022 con l'Atalanta, ma non ha ancora deciso se restare o no. Così il Milan ci sta pensando seriamente, anche perché i rossoneri potrebbero ottenerlo a metà prezzo. Al Milan dovrebbe andare infatti il 50% di una futura rivendita. La valutazione è di 20 milioni, ma il Milan potrebbe andare a pagare Pessina "solo" 10 milioni. Una cifra assolutamente conveniente. Inoltre, c'è da discutere sempre di Mattia Caldara, difensore classe 1994 in prestito ai nerazzurri con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Oltre che di Josip Ilicic, desiderio rossonero. Il bosniaco classe 1988 è invece valutato 8,5 milioni. Insomma, tra Milan e Atalanta potrebbero esserci grandi manovre. Intanto arrivano alcune dichiarazioni di Krunic: leggile tutte >>>