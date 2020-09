Calciomercato Atalanta – Doppia cessione al Pescara

CALCIOMERCATO ATALANTA – Manca ancora una settimana all’inizio del campionato di Serie B e il Pescara vuole essere tra le squadre protagoniste per puntare alla promozione in Serie A. Ecco perché il club biancoazzurro ha acquistato due giovani talenti dall’Atalanta, squadra che, da sempre, è in grado di sfornare grandi campioni dal proprio settore giovanile. L’anno scorso il Delfino si è salvato in extremis ai play-off e le ambizioni devono essere molto diverse. La dimostrazione della voglia di svoltare arriva dagli innesti di Raoul Bellanova, ex Milan, e Christian Capone. Il primo, classe 2000, è di proprietà del Bordeaux ed è in prestito all’Atalanta fino al prossimo giugno. I nerazzurri hanno diritto di riscatto fissato a 4,75 milioni e il prestito al Pescara può aiutare a decidere (tra l’altro se la Dea lo riscattasse al Milan andrebbe il 10%, ovvero 475.000 euro). Il secondo, esterno classe 1999, sarebbe di ritorno al Pescara in prestito, dopo esserci stato già due anni fa.

