Calciomercato Atalanta – Ceduto un giovane talento al Crotone

Calciomercato Atalanta: Reca ceduto al Crotone

CALCIOMERCATO ATALANTA – Un colpo importante per il Crotone, prossima avversaria del Milan, una cessione da poco per l’Atalanta: il prossimo anno Arkadiusz Roca giocherà in Calabria. Terzino sinistro, polacco classe 1995, è stato seguito anche dal Genoa, che poi ha virato su Luca Pellegrini. Nelle scorse ore è arrivato nella città di Pitagora ed è già diventato ufficiale. Si trasferirà non a titolo definitivo, ma in prestito.

Il Crotone si rinforza così su entrambe le fasce dopo l’arrivo di Pedro Pereira per quella destra. Reca è arrivato all’Atalanta nel 2018 dal Wisla Plock. A Bergamo, però, vista la foltissima concorrenza ha collezionato solo 5 presenze. Ora avrà la possibilità di mettersi in mostra in Serie A. Come lo scorso anno con la SPAL, dove ha collezionato 26 presenze e 3 assist, trovando decisamente più spazio.

