Calciomercato – Dalla Spagna: “Aouar tra Milan e Roma”

Il Milan è tornanto a vincere, mentre la dirigenza rossonera potrebbe essere focalizzata per il calciomercato estivo, magari cercando una prima punta , ma non solo. Il Milan potrebbe andare alla ricerca di giocatori in scadenza di contratto. Uno dei più gettonati sarebbe Aouar del Lione . Ecco le ultime novità dalla Spagna.

Calciomercato, duello Milan-Roma per Aouar?

Come riporta calciomercato.com, Aouar non vuole sbagliare. Il centrocampista in scadenza di contratto con il Lione starebbe valutando il suo futuro, vuole fare la scelta giusta e si è preso un periodo di riflessione per capire quale può essere la soluzione giusta per il suo percorso. Al momento, come raccontano in Spagna, il giocatore che in Italia piacerebbe a Milan e Roma non avrebbe firmato nessun pre accordo con nessuno. Vedremo nei prossimi mesi se ci saranno ulteriori novità su questa vicenda. Milan, De Ketelaere resta un mistero: spaesato anche col Monza