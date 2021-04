Calciomercato – André Silva nel mirino del Borussia Dortmund

Le ultime di calciomercato: in Germania la 'BILD' scrive di un interesse del BVB per André Silva. Sostituirebbe il partente Erling Haaland

André Silva, classe 1995, ex centravanti del Milan, si è reso protagonista di una stagione pazzesca in Germania con la maglia dell'Eintracht Francoforte. Finora, infatti, l'attaccante portoghese ha segnato 25 gol e fornito 9 assist in 30 gare disputate con le 'Aquile' tra Bundesliga e DFB-Pokal, la coppa nazionale.