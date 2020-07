Calciomercato – Anche il Manchester United su Belotti del Torino

ULTIME NOTIZIE MERCATO – Da anni ormai si parla di un Andrea Belotti lontano dal Torino. Come riportato dai colleghi di calciomercato.com, Urbano Cairo, Presidente del club granata, non vorrebbe privarsi del giocatore, ma in caso di offerte superiori a 70 milioni di euro, potrebbe cedere.

Fra i tanti club che seguono da vicino Belotti, c’è anche il Manchester United. I ‘Red Devils’ stanno cercando un rinforzo in attacco per la prossima stagione, e avrebbero individuato nell’attaccante classe 1993 l’uomo giusto. Staremo a vedere se la notizia porterà a veri e propri sviluppi di mercato.

Per quel che riguarda il Milan invece, continua l'interesse per il difensore centrale Ajer del Celtic.