Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, accordo tra Sporting e Milan per Harder: il giocatore…

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, accordo tra Sporting e Milan per Harder: il giocatore…

Allegri preoccupato dai troppi gol subiti
Harder nel mirino del Milan: lo Sporting ha trovato l’intesa, manca solo il sì del giocatore del giocatore danese.
Francesco De Benedittis

Il Milan, dopo l'affare sfumato per Victor Boniface a causa delle visite mediche poco rassicuranti sul ginocchio dell'attaccante nigeriano, punta forte su Conrad Harder dello Sporting Lisbona. Come riportato dai due esperti di calciomercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, l'accordo tra i due club c'è già per un'operazione totale da 27 milioni di euro.

Manca ancora il via libera da parte del calciatore, che sta valutando l'opzione migliore per il suo futuro. Ricordiamo che sull'attaccante danese c'è anche l'interesse del Rennes. Ecco le parole dei due esperti sui loro profili X.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Milan, Moretto e Romano confermano: Harder prende tempo

—  

Fabrizio Romano: "L'accordo tra il Milan e lo Sporting per Conrad Harder prevede anche una clausola di rivendita del 10% sugli utili futuri. € 24 milioni di tariffa fissa, € 3 milioni di pacchetto aggiuntivo confermato. Le trattative continuano dal lato dei giocatori, dato che anche il Rennes insiste per ottenere Harder dopo aver parlato con i suoi compagni".

LEGGI ANCHE: Capello: “Milan, con Tare e Allegri sono fiducioso. Vlahovic? Dico che …” >>>

Matteo Moretto: "Tutto accordato tra Milan e Sporting CP per Conrad Harder ma il ragazzo non ha ancora dato il via libera definitivo al trasferimento. Conrad Harder sta riflettendo sul suo futuro, analizzando nel dettaglio le offerte a disposizione. Il calciatore è alla ricerca del progetto sportivo migliore per la sua crescita".

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA