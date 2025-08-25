Calciomercato, accordo tra Sporting e Milan per Harder: il giocatore…

Calciomercato Milan, Moretto e Romano confermano: Harder prende tempo—
Fabrizio Romano: "L'accordo tra il Milan e lo Sporting per Conrad Harder prevede anche una clausola di rivendita del 10% sugli utili futuri. € 24 milioni di tariffa fissa, € 3 milioni di pacchetto aggiuntivo confermato. Le trattative continuano dal lato dei giocatori, dato che anche il Rennes insiste per ottenere Harder dopo aver parlato con i suoi compagni".
Matteo Moretto: "Tutto accordato tra Milan e Sporting CP per Conrad Harder ma il ragazzo non ha ancora dato il via libera definitivo al trasferimento. Conrad Harder sta riflettendo sul suo futuro, analizzando nel dettaglio le offerte a disposizione. Il calciatore è alla ricerca del progetto sportivo migliore per la sua crescita".
