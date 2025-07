Calciomercato, Accomando: “Attaccante, il Milan prenderà uno di questi”

Calciomercato, Ramos o Vlahović al Milan?

Ramos, nell'ultima stagione con la squadra di Luis Enrique, ha totalizzato 19 gol e 6 assist in 46 partite tra Ligue 1, Champions League, Coppa di Francia, Supercoppa di Francia e Mondiale per Club. In campo, però, Ramos è andato complessivamente soltanto per 1.811'.