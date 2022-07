Calciomercato Milan – Leeds su Kalimuendo: si allontana De Ketelaere

Nel corso della giornata di ieri, Maldini e Massara hanno compiuto un importante viaggio di calciomercato: i due dirigenti si sono diretti in Belgio per cercare di chiudere la trattativa per portare Charles De Ketelaere al Milan. La risposta definitiva del Bruges alla nuova offerta formulata dai dirigenti milanisti dovrebbe arrivare oggi, ma nel frattempo dall'Inghilterra arrivano notizie rassicuranti.

Secondo quanto raccolto e riportato da Express Sport, il Leeds United sarebbe fortemente interessato ad Arnaud Kalimuendo dal PSG. Gli Whites sono alla ricerca di un giocatore offensivo da tempo e nelle scorse settimane avevano seriamente tentato di acquistare De Ketelaere. La trattativa con il Bruges è però naufragata per via della ferrea volontà del fantasista di giocare per il Milan; nonostante ciò il Leeds non ha mai ritirato la propria offerta da ben 37 milioni di euro, in quanto in caso di fallimento del tentativo del Diavolo, gli inglesi si sarebbero rifatti sotto volentieri.