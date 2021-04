Bundesliga – Ufficiale: Bayern, sarà Nagelsmann il nuovo allenatore

Il Bayern Monaco ha ufficializzato l'ingaggio di Julian Nagelsmann, attualmente al RB Lipsia, come tecnico dalla stagione 2021-2022

Nel comunicato ufficiale del Bayern Monaco il Presidente Herbert Hainer, il dirigente Oliver Kahn, il direttore sportivo Hasan 'Brazzo' Salihamidžić hanno ringraziato Flick per il lavoro svolto in questi anni alla guida dei biancorossi, che hanno fatto incetta di trofei, in Germania ed in Europa. Allo stesso tempo, hanno accolto il futuro allenatore, con il quale il Bayern Monaco intende aprire un nuovo ciclo.