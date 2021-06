Bucchioni: “Donnarumma al PSG e subito girato in prestito alla Roma”

Secondo le ultime indiscrezioni, Donnarumma andrebbe al PSG per poi essere girato in prestito annuale alla Roma, club in cerca di un portiere

Enrico Ianuario

Enzo Bucchioni, noto giornalista, ha lanciato una notizia sul futuro di Donnarumma che avrebbe del clamoroso. Ecco cosa ha scritto sul portiere classe '99 per 'TuttoMercatoWeb.com'. "Ma la vera bomba di giornata, come avrebbe detto Maurizio Mosca, arriva dalla Francia dove molti giornali parlano di Gigio Donnarumma al Psg, ma subito dopo girato in prestito annuale alla Roma. L'operazione consente di portare a casa a parametro il portiere giovane più forte al mondo e un prestito annuale consentirebbe di gestire meglio l'affollamento nel ruolo di portiere del club francese. C'è da capire se Donnarumma accetterà e soprattutto le basi di questa idea comunque intrigante. Certo è che la Roma il problema portiere lo deve risolvere". Intanto ecco tutte le novità della giornata sul calciomercato del Milan.