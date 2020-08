Bonaventura: “Mancato rinnovo? Dopo l’infortunio cambiata considerazione”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giacomo Bonaventura ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek, settimanale allegato a “La Gazzetta dello Sport”. Il centrocampista marchigiano ha parlato anche del mancato rinnovo coi rossoneri e i motivi che secondo lui hanno spinto la società a non proporgli un nuovo contratto: “Ho capito che le valutazioni su di me erano cambiate quando mi sono infortunato al ginocchio. Dovevo operarmi, stare fermo fino al termine della stagione e ricominciare con un solo anno di contratto davanti. Una società che ha fiducia in te, ti sottopone il rinnovo appena vede che hai ripreso l’attività. Nel mio caso non è successo. Ci sono state mezze parole, niente di più. Forse è cambiato lo stile Milan, ma ho avuto la sensazione che nei miei confronti non ci fosse la considerazione di cui godevo prima dell’infortunio”.

