BOMBA DI MERCATO: TONALI DI NUOVO AL MILAN? C’È UNA CLAUSOLA…

Una clamorosa novità di mercato arriva dall'Inghilterra e parla di un possibile ritorno al Milan di Sandro Tonali, centrocampista mai dimenticato. L'ex numero 8 rossonero si trova molto bene al Newcastle, ma con un'offerta da una grande squadra, soprattutto il Milan, potrebbe cambiare idea. Secondo quanto riportano in Inghilterra, ci sarebbero tre squadre che starebbero monitorando la situazione e tra queste il Milan è quella che ha alcuni vantaggi. Innanzitutto c'è una clausola che potrebbe cambiare le cose a vantaggio rossonero, ma poi è anche la destinazione ovviamente più gradita a Tonali, tra tutte.