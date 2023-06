Bologna, nuovo obiettivo per la fascia: si tratta di un ex Milan

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Bologna sarebbe sulle tracce di un ex Milan per rinforzare la fascia sinistra

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Bologna sarebbe sulle tracce di un ex Milan per rinforzare la propria fascia sinistra. I rossoblù, infatti, avrebbero individuato in Milos Kerkez il profilo perfetto per migliorare la rosa allenata da Thiago Motta. L'ex terzino rossonero è reduce da un'ottima stagione con l'AZ e il Bologna avrebbe fatto passi importanti verso di lui nonostante la concorrenza di squadre come Benfica e Bournemouth.