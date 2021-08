Biasin sul Milan: “Ecco Florenzi, una bella mossa. Ora Adli”

Fabrizio Biasin, noto giornalista sportivo, ha parlato del Milan, che ha chiuso per Florenzi ed ha come prossimo obiettivo Yacine Adli

Fabrizio Biasin, noto giornalista sportivo, ha parlato del Milan, che ha chiuso per Florenzi ed ha come prossimo obiettivo Yacine Adli. Questo uno stralcio del suo editoriale per 'TuttoMercatoWeb': "Milan: ecco i due colpi attesi da Stefano Pioli. A destra arriva Florenzi e completa la corsia con Calabria. Bella mossa. A centrocampo ecco Adli: il 21enne francese del Bordeaux è la scelta dei rossoneri per dare un’alternativa in più a centrocampo e sulla trequarti. Tra l’altro, a cifre contenute: dieci milioni circa". Ecco le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: Grillitsch idea concreta, Pobega va al Torino