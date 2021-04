Bayern Monaco, Flick all’improvviso: “Lascio a fine stagione” / News

Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha annunciato la separazione dal club bavarese a fine stagione. Le sue parole

Un annuncio tanto improvviso quanto inaspettato. Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha infatti annunciato la sua separazione dal club bavarese, che avverrà a fine stagione. Queste le sue brevi dichiarazioni: "Oggi ho informato la squadra della mia volontà di terminare il contratto". Il tecnico tedesco, in meno di due anni, ha vinto la bellezza di sei titoli, così suddivisi: un campionato, una Champions League, una Coppa di Germania, un Mondiale per Club, una Supercoppa Europea e una Supercoppa di Germania. Intanto Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa: clicca qui per le sue dichiarazioni