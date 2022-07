Barcellona, Kessié: “Ibrahimovic mi ha detto che mi troverò bene”

Franck Kessié è un nuovo calciatore del Barcellona. Ecco le dichiarazioni più importanti dell'ivoriano nella sua presentazione ufficiale

Franck Kessié, ex centrocampista del Milan per cinque stagioni dal 2017 al 2022, è stato presentato ufficialmente come nuovo calciatore del Barcellona nella mattinata odierna. Visite mediche, foto di rito, palleggi davanti a stampa e tifosi e, successivamente, le sue prime dichiarazioni.

"Ho grande voglia di cominciare e dovrò lavorare molto perché voglio avere una carriera come quella di Yaya Touré - ha commentato Kessié, passato al Barcellona dopo aver vinto lo Scudetto con il Milan, ricordando il passato catalano del suo idolo e connazionale -. Ho parlato con Zlatan Ibrahimovic, mi ha detto che mi troverò bene e di lavorare tanto”.

Kessié ha anche spiegato il perché, in rossonero, lo chiamavano tutti il 'Presidente'. Un aneddoto che i tifosi del Diavolo ben conoscono, ma così non era per stampa e sostenitori blaugrana. Questa la spiegazione, dunque, di Kessié al mondo Barcellona.

"Al Milan mi chiamano tutti Presidente perché un giorno a Milanello parcheggiai nel posto a lui riservato. Mi dissero di cambiare posto, ma risposi che da quel giorno sarei stato io il Presidente ...".

Chiosa sul suo ruolo in campo alle dipendenze di Xavi: "Io gioco dove il mister vorrà. Se uno come lui ti chiama vuol dire che stai lavorando bene e mi ha fatto capire che sarei stato importante nel suo progetto. Al Barcellona - ha concluso Kessié - non si può dire di no". Milan, individuato il difensore per Pioli. Le ultime news di mercato >>>