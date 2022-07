Bakayoko oggi a Casa Milan: il giocatore vorrebbe rimanere in rossonero

Nella giornata di oggi Tiémoué Bakayoko si è recato a Casa Milan per discutere il proprio futuro: il centrocampista vorrebbe rimanere in rossonero. Al momento, i piani del Diavolo però sembrano diversi. Il francese, in prestito biennale dal Chelsea, non ha vissuto la sua miglior stagione. Bakayoko, infatti, ha trovato pochissimo spazio con Pioli.