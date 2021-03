Aulas: “Depay? Se lascerà il Lione per un club più grande lo capirò” | News

Aulas, presidente del Lione, ha parlato di Memphis Depay: l'olandese, con ogni probabilità, dirà addio ai francesi: Milan alla finestra?

Come riportato da 'alfredopedulla.com', il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha parlato di Memphis Depay che, molto probabilmente, lascerà la squadra francese al termine di questa stagione. Ecco le parole del numero uno dei 'Leoni'. "Depay è un calciatore di livello mondiale. Lo abbiamo messo nelle migliori condizioni possibili perché potesse esprimersi e tornare ai livelli della Coppa del Mondo in Brasile, quando aveva rivelato il suo talento. Siamo contenti che qui abbia dimostrato le sue qualità. Gli abbiamo dato completa libertà di scelta e rispetterò le sue scelte. Se dovesse lasciarci per un club più grande, lo capirò. Se invece vorrà restare, probabilmente lo farà perché avremo vinto qualcosa". Sull'attaccante olandese c'è da tempo l'interesse del Milan.