Atalanta, Percassi annuncia: “Gasperini ha rinnovato il contratto oggi”

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha annunciato il rinnovo di Gian Piero Gasperini fino al 2024 con opzione. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Oggi abbiamo formalizzato un prolungamento di contratto con il mister. Proprio stamattina abbiamo trovato il tempo per farlo, lui è al centro del nostro progetto. Il nuovo accordo è fino al 2024 con opzione per il 2025. Il nostro progetto è fatto di alti e di bassi, l'Atalanta ha una sua storia e dobbiamo continuare a lavorare. Non dobbiamo distoglierci dalla nostra realtà, anche stasera il mister ha buttato nella mischia due ragazzi del nostro settore giovanile. Da qui partiamo per arrivare alle grandi partite e alle grandi competizioni. Anche oggi, nonostante il turnover, ci sono tanti giocatori importanti. Il mister chiede sempre il massimo ed è motivo di stimolo della società, ma è consapevole di avere a disposizione una squadra competitiva e un gruppo molto unito".