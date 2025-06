Mercato Milan: la doppia mossa Vlahovic-Xhaka per la nuova era rossonera

Continua a tenere banco la situazione legata a Rafael Leao . Sebbene non siano ancora arrivate delle offerte ufficiali da parte dei bavaresi , l'interesse del club è "reale". Una importante proposta economica da parte dei tedeschi potrebbe rimettere in discussione la permanenza di Leao a Milano, nonostante Allegri sia pronto a far girare la squadra attorno a lui.

Centrocampo: Xhaka nel mirino

Per quanto riguarda il centrocampo, dopo il no della Lazio per Nicolò Rovella, il Milan avrebbe rivolto i suoi riflettori su Granit Xhaka del Bayer Leverkusen. Il centrocampista svizzero potrebbe essere il profilo giusto per rinforzare la mediana rossonera.