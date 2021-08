Amichevole Real Madrid-Milan: Maldini scalda il mercato

Paolo Maldini visionerà giocatori durante l'amichevole Real Madrid-Milan e avere un contatto diretto di mercato con la dirigenza dei 'Blancos'

Daniele Triolo

Questo pomeriggio, alle ore 18:30, si disputerà l'amichevole di lusso Real Madrid-Milan a Klagenfurt (Austria). Per il Diavolo, sicuramente, l'opportunità di misurarsi con un avversario che i sorteggi del prossimo giovedì 26 agosto potrebbero rimettere sul cammino dei ragazzi di Stefano Pioli anche in Champions League. Ma per i dirigenti del club di Via Aldo Rossi, in particolare per Paolo Maldini, ci sarà la chance di poter avere un contatto diretto con i colleghi dei 'Blancos'.

Obiettivo, naturalmente, intavolare qualche dialogo di mercato su qualche giocatore in esubero nella fila della squadra di Carlo Ancelotti. Sarà in campo, presumibilmente dal 1', nel ruolo di mezzala sinistra, l'andaluso Isco. Il Milan lo ha inserito nella sua potenziale 'lista della spesa'. Infatti Maldini sta cercando un trequartista da piazzare, centralmente, alle spalle dell'unica punta nel 4-2-3-1 di mister Pioli.

Ed Isco, giocatore di caratura internazionale, nonché in scadenza di contratto tra meno di un anno, ad una cifra tra i 15 ed i 20 milioni di euro rappresenterebbe sicuramente un affare di mercato per il Milan. Ma Maldini, che potrà dunque visionare l'ex Málaga di persona, potrà anche chiedere informazioni ai colleghi dirigenti in merito le situazioni di Álvaro Odriozola, terzino destro che potrebbe dare il cambio a Davide Calabria nel ruolo di terzino destro, e Dani Ceballos, centrocampista duttile, abile a giocare tanto in mediana quanto sulla trequarti.

Questi ultimi due, Odriozola e Ceballos, non saranno però della partita. Ci sono altri elementi interessanti, nella fila del Real Madrid, che potrebbero fare al caso del Diavolo. Un centrocampista offensivo/trequartista come il norvegese Martin Ødegaard, rientrato alla 'Casa Blanca' dopo il prestito all'Arsenal e un centravanti come Luka Jovic. Anche lui negli ultimi mesi via in prestito, ma all'Eintracht Francoforte.

Anche se, ad onor del vero, quest'ultimo nome sembra inverosimile dopo l'acquisto di Olivier Giroud. Maldini, insomma, accende il mercato del Diavolo. Un'altra buona ragione per vedere, oggi pomeriggio, Real Madrid-Milan è cercare di capire su quali calciatori si concentrerà l'attenzione dell'ex capitano e di Frederic Massara. Milan, le ultime news sul rinnovo di contratto di Kessié >>>