Amelia: “Rangnick? Il suo arrivo sarebbe positivo: vi spiego perché”

CALCIOMERCATO MILAN – Marco Amelia, ex portiere del Milan, ha parlato del possibile arrivo di Ralf Rangnick in rossonero. Queste le sue parole ai microfoni di ‘Tuttosport’: “Dovesse arrivare, vorrebbe dire che la proprietà ha messo in piedi un programma a medio termine per far tornare il club competitivo, sotto tutti gli aspetti. Ma a prescindere dall’allenatore, c’è bisogno di continuità. E non ci puoi mettere un anno, ma te ne servono almeno tre per ricostruire bene. Il Milan ha cambiato allenatore almeno una volta all’anno e non tutti erano sbagliati. Perché Gattuso non era sbagliato… L’augurio è che il Milan torni presto competitivo, anche perché le altre stanno progredendo e il terreno da recuperare sta iniziando a diventare parecchio”.

