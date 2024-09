Allenatore Milan – Terzic sondato: ha già dato la propria disponibilità

Il primo nome per il post Fonseca, come scrive 'Tuttosport, sarebbe quello di Edin Terzic. Sondaggio da parte del Milan: ecco le ultime

Milan, Terzic al posto di Fonseca? Contatti e un vero sondaggio esplorativo

Il primo nome per il post Fonseca, come scrive 'Tuttosport', sarebbe quello di Edin Terzic, che era presente martedì sera in tribuna a San Siro, il cui entourage ieri ha avuto un primo colloquio proprio con Ibrahimovic. Un vero sondaggio esplorativo, si legge. Il tecnico tedesco avrebbe dato la sua disponibilità e avrebbe mostrato gradimento. Avrebbe il problema, non da poco, della lingua italiana e di entrare in corsa. Per quanto riguarda le opzioni che conoscono già la Serie A e che potrebbero accettare il Milan, restano vive le piste Sergio Conceiçao, Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Saranno giorni di riflessione a Casa Milan. LEGGI ANCHE: Milan, Fonseca progetto a rischio. Allegri risolverebbe, ma Ibrahimovic...