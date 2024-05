Allenatore Milan, Fonseca incontra il Marsiglia: i rossoneri sperano che…

In diretta per SkySport, Peppe di Stefano inviato che spesso parla di Milan, ha detto le ultime sulla situazione allenatore del Diavolo . Ci sarebbe solo un nome in cima alle preferenze del Diavolo, ovvero Paulo Fonseca , al momento in scadenza con il Lille. Domani potrebbe essere una giornata importante, in quanto ci sarà un incontro potenzialmente decisivo. Ecco le ultime dal noto giornalista.

Allenatore Milan, Di Stefano e le ultime su Fonseca

"Ieri c'è stato l'incontro tra Lille e Fonseca con il club che gli ha proposto un rinnovo di contratto che il tecnico non dovrebbe accettare. Domani ci sarà anche l'incontro definitivo tra Fonseca e Marsiglia, ma le speranze che l'allenatore possa accettare sono poche. Il Milan si augura che non vada a buon fine per poter fare il passo decisivo. Se ci sono i tempi per chiudere in settimana, il Milan lo farà. La situazione ambigua è che il Milan dopo aver giocato con la Salernitana partirà in direzione Australia, ma bisogna capire se si risolverà prima l'accordo con Stefano Pioli, in caso contrario lui partirà con il Milan per l'Australia. L'unico nome per il successore è quello di Paulo Fonseca".