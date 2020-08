Allenatore Inter – Conte, incontro con la società: c’è la data

ULTIME NOTIZIE MERCATO INTER – Qualche giorno per smaltire la delusione della finale di Europa League persa contro il Siviglia, poi la resa dei conti tra Antonio Conte e la dirigenza dell’Inter. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, è previsto un incontro tra le parti nella giornata di martedì per risolvere le scintille dei giorni scorsi. L’allenatore dell’Inter ha puntato il dito nei confronti della società che non lo ha protetto in alcuni momenti critici della stagione.

Incontro risolutore? Probabilmente si, e nella direzione di un divorzio ormai quasi annunciato. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, c’è già un accordo tra i nerazzurri e Massimiliano Allegri, ormai pronto a rimettersi in gioco.

