Allenatore Fiorentina, UFFICIALE: esonero Iachini, arriva Prandelli / News

Allenatore Fiorentina: via Iachini, ufficiale Prandelli

ULTIME NOTIZIE MERCATO FIORENTINA – La Fiorentina approfitta della sosta delle nazionali per fare il punto sul prosieguo della Serie A. Troppo pochi gli 8 punti conquistati in 7 partite per la dirigenza viola che ha deciso di sollevare dall’incarico Beppe Iachini. Al suo posto ufficiale il ritorno di Cesare Prandelli, già allenatore gigliato dal 2005 al 2010. Il comunicato del club:

“ACF Fiorentina comunica di avere sostituito Giuseppe Iachini allenatore della Prima Squadra con Cesare Prandelli.

Beppe Iachini nella passata stagione ha dovuto gestire una situazione particolarmente difficile e, in un contesto generale molto complicato, è riuscito a risollevare le sorti della squadra chiudendo il campionato al decimo posto.

Purtroppo, dopo un’attenta e scrupolosa analisi dell’inizio di questa nuova stagione e dei risultati fino a oggi ottenuti, la Società ritiene che la soluzione migliore sia quella di revocare l’incarico all’attuale allenatore.

Il Presidente Commisso e tutta la Dirigenza viola desiderano esprimere la propria gratitudine a Beppe Iachini e a tutto il suo staff per l’impegno e la professionalità dimostrati sin dal loro arrivo e gli augurano i migliori successi professionali per il prosieguo della carriera”.

DEPAY PIACE SEMPRE AL MILAN: ECCO L’ANNUNCIO SUL SUO FUTURO >>>