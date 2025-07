Agente Xhaka: ‘Raggiunto un accordo con il Sunderland’ | Mercato Milan

Dalla Germania arriva una brutta notizia per il calciomercato del Milan. Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Deutschland, ha annunciato tramite il suo profilo X che la trattativa tra Sunderland e Granit Xhaka è ben avviata. Si avvicina dunque il ritorno in Premier League del centrocampista svizzero dopo l'esperienza all'Arsenal tra il 2016 e il 2023. Con i Gunners Xhaka ha collezionato 297 presenze, impreziosite da 23 reti e 29 assist.