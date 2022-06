Ag. Politano: “Possibile addio al Napoli, potrebbe restare in Italia”

Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, ha parlato del futuro del suo assistito, non escludendo un addio al Napoli in questo calciomercato

Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, ha parlato del futuro del suo assistito. L'esterno della Nazionale italiana è stato accostato anche al Milan in passato e chissà che il suo nome non torni d'attualità visto che i rossoneri cercano un rinforzo in quella zona di campo. L'addio al Napoli appare inevitabile visto il poco spazio e la poca fiducia concessagli da Spalletti e potrebbe arrivare già in questa sessione di calciomercato.